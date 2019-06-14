حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: المثابرة من أبرز المميّزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.



عاطفيًا: الاعتماد على الأحلام الوردية لا يكفي، الشريك بحاجة إلى أمور ملموسة وواقعية ليبادلك الشعور نفسه.



صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.