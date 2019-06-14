حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تتحوّل أخطاء بعض الزملاء إلى رصيد إضافي لمصلحتك المهنية، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء.



عاطفيًا: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.



صحيًا: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك والابتعاد عن الأجواء الاستفزازية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.