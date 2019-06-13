أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% بعد هجومين على ناقلتين في خليج عمان

صعدت أسعار النفط 2.2% اليوم الخميس بعد هجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان أججا المخاوف من انخفاض تدفقات تجارة الخام عبر واحد من ممرات الملاحة البحرية الرئيسية في العالم.



وقال محللون إن الهجومين، اللذين وقعا بالقرب من إيران ومضيقهرمز، أشعلا مجددا مخاوف بشأن تدفقات الخام من الشرق الأوسط إذا بدأت شركات التأمين خفض تغطيتها للرحلات عبر المنطقة وإذا قامت شركات إضافية للنقل البحري بتعليق الحجوزات الجديدة.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.34 دولار، أو 2.23%، إلى 61.31 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة 4.5% إلى 62.64 دولار.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار،أو 2.23%، لتسجل عند التسوية 52.28 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 53.45 دولار.



وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسب ليوم واحد منذ أوائل ينايرلكنها يتجهان لإنهاء الأسبوع على خسارة.



وهبطت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات أضعف للطلب العالمي على الخام.