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الخميس 13/يونيو/2019 - 10:01 م

القضاء الإداري يوقف إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية

القضاء الإداري يوقف
dostor.org/2667442

قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين في كشوف المرشحين وهم أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي بعد استبعادهم في وقت سابق.

ومن المقرر أن يجري وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكيةو وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة والمقررة يوم السبت المقبل.

كان المرشحون الثلاثة تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902320 في 25- 5- 2019 اعتراضا منهم على استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية.

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