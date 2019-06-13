"مادونا": كلما زاد عدد الأطفال كان ذلك أفضل للوالدين

استضاف برنامج Today's show، مغنية البوب الأمريكية الشهيرة مادونا وخلال اللقاء روجت إلى أستعدادها لتحضير احدث أعمالها الفنية.



وتناولت موضوعات عن حياتها الشخصية وعن شعور الأمومة، مؤكدة أن كلما زاد عدد الأطفال، كان ذلك أفضل لـ الوالدين، لافتة إلى أن أبناءها جعلوها تشعر كم الوقت ثمنيًا وكيف يحتاج كل طفل لاهتمام والتوجيه واليقظة بشكل مختلف".



وظهرت مغنية البوب الأمريكية خلال الحوار التليفزيوني وهي تخفي أحد أعينها على طريقة القراصنة، استعدادا لطرح ألبومها الجديد الذي يعد الـ 16 في مشوارها الفني غد الجمعة.



يشار إلى أن لـ مادونا 6 أبناء لورديس تبلغ من العمر 22 عاما، وروكو 18 عاما، وديفيد 13، ميرسي 13 عامًا والتوأم ستيل واستير.