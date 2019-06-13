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فن
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:00 م

سر سارة الطباخ في حياة محمد الشرنوبي

سر سارة الطباخ في
dostor.org/2667440

جاء إعلان المطرب محمد الشرنوبي، عن خطبته بمديرة أعماله سارة الطباخ، نهاية لقصة طويلة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات من الآن.

بداية القصة كانت في الثاني من شهر فبراير عام 2016، عندما أعلن الشرنوبي ـ الذى كان فى بداية مشواره - ارتباطه بـ"لمى كتكت" ابنة الفنانة أمل رزق، وذلك في احتفال عائلي مصغر حضره أفراد من العائلتين.

إلا أن الأمر لم يستمر طويلا، فبعد مرور 8 شهور فقط، خرجت "لمى" لتعلن فسخ خطبتها منه، معلقة بقولها "أكن له كامل الاحترام وأتمنى له التوفيق في حياته العملية والشخصية".

ومع بداية عام 2017 وبعد انفصاله عن مى بشهور قليلة، حل الشرنوبي ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذى حقق له انتشارا كبيرا حينها، لكن ذلك لم يكن كل مكاسب الشرنوبى، حيث تعرف خلال تصوير اللقاء على سارة الطباخ، التى كانت تعمل وقتها في الجانب التسويقي لـ"المعمار جروب – ماونتن فيو"، هنا بدأت عينا الطباخ تتجه صوب الفنان الشاب.

وبعد الحلقة مباشرة تواصلت الطباخ مع الشرنوبي، تطلب منه مقابلتها للحديث حول فكرة التعاون بينهما، لكنه رفض وقتها، ومع مرور الوقت والإحساس بالخيبة بسبب بعض العروض التمثيلية التي قابل على إثرها حالة نقد شديدة بسبب أدائه الباهت في تلك العروض، ليضطر وقتها لمكالمة الطباخ والحديث حول التعاون بينهما.

في هذه اللحظة بدأت العلاقة بين الطرفين، خاصة أن الطباخ قد أعلنت إعجابها الشديد بالشرنوبي واعتبرته بالفنان متعدد المواهب، لتعمل بعد ذلك على الإغلاق عليه تمامًا، وترفض أن يشترك أحد فيه، حتى إنها قد كتبت عقدا بينهما يفيد بعد إحياء الشرنوبي أي حفل خارج شركتها إيرث برودكشن، وهو ما حصل مع المنتج وليد منصور، عندما أصدرت بيانًا تؤكد فيه أن الشرنوبي ملك لشركتها فقط ولا يحق لأي طرف آخر التعاقد معه للمشاركة في أي عمل فني أو حفل إلا عن طريقها.

هنا كانت البداية لسيطرة "الطباخ" على الشرنوبي، حيث دعمته كثيرًا وأنتجت له ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" وبعدها قامت بمساعدته على إحياء العديد من الحفلات والظهور إعلاميًا في العديد من البرامج التليفزيونية حتى يصبح الفنان الأكثر انتشارًا على الشاشات وفي السوشيال ميديا.

وتعمل البطاخ دائمًا على التواجد بشكل كامل في كل حفل يحييه الشرنوبي، وكذلك في أي أمر يخصه باعتبارها المسئولة عنه فنيًا، وهو ما وضع حالة شكوك في وجود علاقة عاطفية بينهما، إلا أن الثنائي لم ينف ولم يؤكد تلك الشائعات لفترة طويلة، ومؤخرًا أعلن الثنائي عن خطبتهما بشكل رسمي لوضع حد للشكوك التي قابلتهما طوال الفترة الأخيرة.

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