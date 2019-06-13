بالمال والبنون.. على الحجار يبدأ الجزء الثاني من حفله بالأوبرا

بدأ المطرب علي الحجار الجزء الثاني من حفله المقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا بأغنية المال والبنون وريشة.



وغنّى "الحجار" في بداية الحفل مجموعة متميزة من أعماله التي تفاعل معها الجمهور منها "العروسة وعارفة والليل وآخره".



ووصل المطرب الكبير على الحجار إلى المسرح المكشوف بالأوبرا منذ ساعتين؛ وامتلأت مقاعد حفل المطرب الكبير على الحجار بالجمهور؛ الذي حضر بكثافة شديدة للاستمتاع بحفلته بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتتنوع بين الوطنية والعاطفية والدينية منها: يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني، حرما يا سيدي وضحكة المساجين.



واعتاد علي الحجار على المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.