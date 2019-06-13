القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
فن
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:58 م

بالمال والبنون.. على الحجار يبدأ الجزء الثاني من حفله بالأوبرا

على الحجار
على الحجار
إسلام الخطيب
dostor.org/2667438

بدأ المطرب علي الحجار الجزء الثاني من حفله المقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا بأغنية المال والبنون وريشة.

وغنّى "الحجار" في بداية الحفل مجموعة متميزة من أعماله التي تفاعل معها الجمهور منها "العروسة وعارفة والليل وآخره".

ووصل المطرب الكبير على الحجار إلى المسرح المكشوف بالأوبرا منذ ساعتين؛ وامتلأت مقاعد حفل المطرب الكبير على الحجار بالجمهور؛ الذي حضر بكثافة شديدة للاستمتاع بحفلته بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتتنوع بين الوطنية والعاطفية والدينية منها: يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني، حرما يا سيدي وضحكة المساجين.

واعتاد علي الحجار على المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أكثر من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ 3 شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

حجازي يستقر على ناديه الجديد بعد أمم إفريقيا

إصابة مبنى في سديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

التشكيل.. أحمد علي يقود هجوم منتخب مصر أمام تنزانيا

هيئة الترفيه السعودية تحقق في فيديو "الديسكو الحلال"

ads
ads
الأكثر قراءة

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

متحدث "فيراري" يطالب بمراجعة عقوبة فيتل

"عايزين صلاح".. رسالة الجمهور المصري إلى أجيري

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

الرئيس نيوز

"هيئة البريد" تكشف: هذه حقيقة "التعيينات" الجديدة

البرلمان يعزز جهود مكافحة الفساد... خطوات جادة للقضاء على "منعدمي الضمير"

"النقل": تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو.. وثبات تذاكر الخطين الأول والثاني

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث وثبات "الخطين الأول والثاني"

لصان يسرقان "لصاً" خبأ 812 ألف جنيه في "المنور"

كشكول

هندسة عين شمس تقود طلاب جامعات مصر للفوز في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والتكنولوجية بالصين

تعرف علي المواعيد والأوراق المطلوبة للالتحاق بمجمع دمو التكنولوجي

ننشر مراجعات مادة الأستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

"تطوير التعليم" يخصص بريد الكتروني لاستقبال المقترحات والشكاوي

أسئلة الأسبوع الثاني للثانوية العامة تصل المحافظات الحدودية

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"فيسبوك" تجمع بيانات 187 ألفا استخدموا تطبيقا محظورا

لص يسرق مصرفين بثمرة "أفوكادو"

بريطاني يربح ثالث أكبر جائزة "يانصيب"

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

مادة غذائية عدم استهلاكها يخفض خطر الوفاة المبكرة.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎