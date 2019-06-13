"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيو.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى، وجميع محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، وتتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.



كما أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها (٢) مصعد كهربائي واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والآخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف وأيضًا سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضًا، وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، أيضا تواجد ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة، وأيضًا إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضًا ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الاشتراكات، وكذلك (16) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاث، بالإضافة إلى شاشات تبين لمشترى التذكرة عدد المحطات وثمنها، وشاشات متواجدة على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.



وأضافت الوزارة في بيانها أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لجميع المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.



وأوضحت الوزارة أنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث إن اشتراك الطلبة لـ 25 محطة بمبلغ 33 جنيها و35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، و35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض يصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بـ 35 محطة بمبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل 90%) على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.



وتناشد وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخطين الأول والثانى لم يتم المساس بها، أما أصحاب اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث تصبح كالتالى:

* اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب.

• 16 محطة لـ60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيها بدلًا من 420 جنيها، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 55%، على أن يصبح سعر الاشتراك 270 جنيها بدلًا من 600 جنيه. وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

• أكثر من 25 محطة لـ60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 40%، على أن يصبح سعر الاشتراك 360 جنيها بدلًا من 600 جنيه. ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيهات.

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب.

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلًا من 1260 جنيها ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 58%، على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيها بدلًا من 1800 جنيه ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

• أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلًا من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

جدير بالذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات في مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميًا وأن تكلفة الثلاث محطات التي سيتم افتتاحها أمام الركاب يوم السبت القادم تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.