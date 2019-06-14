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الأبراج اليوم
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:04 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 يونيو 2019

الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
dostor.org/2667436

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا تركّز على عمل واحد، بل انتبه إلى جميع أعمالك وتابع أدق التفاصيل المتعلقة بمشروع تتولى تنفيذه لمصلحة شركة عالمية.
عاطفيًا: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيًّا في تعزيز الروابط علمًا أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.
صحيًا: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.

الثور
مهنيًا: تتحوّل أخطاء بعض الزملاء إلى رصيد إضافي لمصلحتك المهنية، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء.
عاطفيًا: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.
صحيًا: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك والابتعاد عن الأجواء الاستفزازية.

الجوزاء
مهنيًا: المثابرة من أبرز المميّزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.
عاطفيًا: الاعتماد على الأحلام الوردية لا يكفي، الشريك بحاجة إلى أمور ملموسة وواقعية ليبادلك الشعور نفسه.
صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.

السرطان
مهنيًا: يوم جيد وداعم تحت تأثير القمر من العقرب الصديق الذي يقدم لك الاحتمالات الايجابية قد تذهب بسفر فجائي أو تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهنية مهمة.
عاطفيًا: تمارس سحرًا كبيرًا على من حولك، وينير لك الحظ الدرب في المجال العاطفي، ويبتسم لك القدر وتحظى بالشخص الذي كنت تحلم به.
صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

الأسد
مهنيًا: تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك المهنية، المشاريع العقارية كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.
عاطفيًا: راقب جيدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق لها علاقة بالشريك حيّرتك طويلًا وكادت تؤدي إلى المحظور.
صحيًا: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعدًا صادقًا وجوابًا على رسالة يتضمن الموافقة على ما طرحته من أفكار بغية دفع عجلة العمل إلى الأمام.
عاطفيًا: تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.
صحيًا: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.

الميزان
مهنيًا: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.
عاطفيًا: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.
صحيًا: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

العقرب
مهنيًا: تطل على يوم جيد جدا يتناغم معك القمر من برجك ويعلن عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل إليك الأحداث السعيدة واللقاءات المشوقة.
عاطفيًا: تصغي بإمعان شديد إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيرًا، فيكون الأمر صعبًا، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكًا جدًا.
صحيًا: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيدًا وقدم لها كل ما يلزم.

القوس
مهنيًا: تكون الأمور في العمل هادئة وتسير وفق المخطط المرسوم، وتكون قادرًا على التعامل مع المستجدات وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة.
عاطفيًا: تجد نفسك أمام التزامات جديدة ووعود قطعتها، ناهيك بمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فتشعر بتعب كبير.
صحيًا: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.

الجدي
مهنيًا: وجود القمر في العقرب يعطيك نوعية طاقة ممتازة نشيطة مريحة ومربحة سرعة بديهتك تساعدك على تخطي الامتحانات الصعبة.
عاطفيًا: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصّك.
صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.
الدلو
مهنيًا: يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقيًا.
عاطفيًا: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.
صحيًا: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيرًا لأشعة الشمس.

الحوت
مهنيًا: حافظ على أسرار العمل وعلى خططك التي تتبعها في إعداد مشاريعك، يوم حافل بالمفاجآت الايجابية والمكاسب المالية والمعنوية فكن مستعدًا لكل جديد.
عاطفيًا: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتمًا، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.
صحيًا: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

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