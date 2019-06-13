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الخميس 13/يونيو/2019 - 09:54 م

إيطاليا وكرواتيا تناقشان القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط الاتحاد الأوروبي

إينزو موافيرو ميلانيزي
إينزو موافيرو ميلانيزي
أ ش أ
dostor.org/2667435

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، اجتماعا مع نائبة رئيس الوزراء الكرواتي ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، ماريا بيتشينوفيتش بوريك، بمقر الوزارة قصر (فارنيزينا)، ناقشا خلاله القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط الاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان للخارجية الإيطالية، حسبما أفادت وكالة أنباء أكي الإيطالية، اليوم الخميس - أنه تم خلال اللقاء تبادل مفصل لوجهات النظر، والتطرق إلى النقاط المختلفة التي جرت مناقشتها في القمة التي عقدت يومي أمس وأمس الأول في مدينة تريستي (شمال)، وجمعت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مبادرة أوروبا الوسطى وتضمّنها إعلان تريستي الذي اعتمد رسميا هناك.
وتابع البيان، أنه علاوة على ذلك، تمت مراجعة القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط الاتحاد الأوروبي"، ولا سيما أولويات الرئاسة الكرواتية الأولى لمجلس الاتحاد الأوروبي"، التي “ستبدأ اعتبارا من يناير 2020”.
وكانت مدينة تريستي، استضافت يومي 11 و12 يونيو الجاري، الاجتماع السنوي لوزراء خارجية البلدان الـ17 الأعضاء في مبادرة أوروبا الوسطى برئاسة الوزير ميلانيزي.

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