البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 7ر14 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر759 مليار جنيه، مقابل 1ر745 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 97ر1%.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع داء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 85ر2 فى المائة ليسجل مستوى 53ر14180 نقطة،كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 38ر1 في المائة ليبلغ مستوى 57ر605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 67ر1 في المائة ليبلغ مستوى 83ر1546 نقطة.



وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5ر5 مليار جنيه من خلال تداول 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت6ر0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 87ر68 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 13ر31% خلال الأسبوع.



وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 1ر63% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 2ر30% والعرب على 6ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر80 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ويذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما الأجانب على 9ر23%، واستحوذ العرب على 2ر9% وقد سجل الأجانب صافي بيع قدره 656ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 3ر92 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.