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الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:25 ص

المستندات المطلوبة لتغيير بيانات الرقم القومى فى وقت قياسى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2667431

يرغب العديد من المواطنين في تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وقد تكون المستندات المطلوبة عائقا؛ لتنهي الإدارة العامة للأحوال المدنية اكتمال الأوراق في وقت قصير.

تستعرض "الدستور" المستندات والإجراءات المطلوبة لتغير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن المواطن من استكمال كافة المستندات المطلوبة، خاصة أن نقصان الأوراق يؤدي إلى عرقلة إنهاء الإجراءات.

لتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي يتطلب توفير:
- نموذج طلب البطاقة.
- أصل بطاقة الرقم القومي.
- صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية والأصل للإطلاع.

أما الإجراءات التي يتم تنفيذها لتعديل الحالة الاجتماعية في البطاقة هي:
- تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.
- استخراج وثيقة مميكنة بالحالة الجديدة.

وفي حالة تغير بطاقة الرقم القومي لتعديل محل الإقامة يتطلب تقديم أوراق
- نموذج طلب البطاقة.
- أصل بطاقة الرقم القومي.
- تقديم إيصال مرافق (كهرباء تليفون مياه غاز) باسم صاحب البطاقة.
- عقد إيجار موثق (محضر توثيق) مع تقديم إيصال مرافق باسم المؤجر.
- خطاب من الجهة المختصة بصرف المعاش بالنسبة لأرباب المعاشات.
- إقرار القريب "الضامن" بإقامة الطالب لديه إقامة دائمة وأن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابت في بطاقته مع إيصال مرافق.

والإجراءات التي يتم تنفيذها لتعديل محل الإقامة في البطاقة هي:
- شراء النموذج وملء البيانات وختمها من جهة العمل.
- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص.
- استلام الخدمة.

أما شروط الحصول على خدمة تغير الحالة الاجتماعية أو تعديل محل الإقامة في البطاقة هي:
- أن يكون المتقدم مصري - مصرية الجنسية.
- أن يكون المتقدم للخدمة المواطن بنفسه.

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