القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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الخميس 13/يونيو/2019 - 09:51 م

البرلمان الألباني: الرئيس ميتا انتهك الدستور

الرئيس إلير ميتا
الرئيس إلير ميتا
dostor.org/2667428

صوت البرلمان الألباني اليوم الخميس، لصالح قرار يقول إن الرئيس إلير ميتا انتهك الدستور بقراره الخاص بإلغاء الانتخابات المقبلة.

ووافق البرلمان على القرار بـ 100 صوت مقابل 7 أصوات عارضته، دون حضور العديد من نواب المعارضة الذين يقاطعون البرلمان منذ فبراير ويحتجون في الشوارع.

كان ميتا قال يوم السبت الماضي: "لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية وديمقراطية وتمثيلية".

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما منذ ذلك الحين إنه يجب إقالة ميتا بسبب القرار، وتعهد بإجراء الانتخابات المحلية كما هو مقرر في 30 يونيو.

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