تحديد 225 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تحديد مجموع 225 درجة كحد أدني للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2019 2020.



وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتورة سيدة مشرف، في تصريح اليوم الخميس - إنه سيتم البدء في قبول أوراق الناجحين في الشهادة الإعدادية بداية من شهر يوليو المقبل، للحاصلين على 225 درجة كحد أدني، على أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء فترة التقديم.



وأضافت أنه سيتم قبول 150 طالبا وطالبة من المتقدمين في 4 مدارس للتمريض، على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافره وباريس.