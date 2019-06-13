مدرب الأهلي لكرة السلة: نسعى للتتويج بالبطولات

أعرب أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة إلى تدريب الفريق من جديد، موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على ثقته الكبيرة، في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.



وقال توفيق - في تصريحات اليوم الخميس - "الأهلي هو بيتي الذي تربيت بين جدرانه، ولا يمكن أن أتأخر عن تلبيه النداء والعودة إليه من جديد"، موجها الشكر أيضا إلى مسئولي نادي سموحة بعدما وافقوا على رحيله عن الفريق رغم امتداد عقده مع النادي السكندري.



وأشار إلى أن الفترة القادمة صعبة للغاية ومهمة الجهاز الفني ليست سهلة على الإطلاق في ظل الأوضاع الراهنة للفريق، إلى جانب طبيعة سوق الانتقالات في كرة السلة، مشددا على أن الجهاز الفني يعقد جلسات مستمرة من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة.



وأضاف: أنه سيعتمد خلال المرحلة المقبلة على محورين وهما: النزول بمعدل أعمار اللاعبين، إلى جانب ضرورة الدفع بعناصر من صغار السن من أبناء النادي، ووضع برنامج بدني يتيح استمرار الأداء بقوة حتى نهاية الموسم.



وأشار إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة، وسيعمل الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين للمنافسة على البطولات، لافتا إلى أن ارتداء قميص الفريق يعتبر أفضل تحفيز للجميع من أجل الظهور بشكل مميز خلال الفترة القادمة.



وشدد أشرف توفيق على أن الاستراتيجية التي يجري العمل عليها في الوقت الراهن هي الفوز بالبطولات إلى جانب بناء فريق قوي من صغار السن وعدد من الصفقات المميزة؛ ليصبح قادرا على تحقيق أهداف الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.



وأكد ارتباطه الوثيق بجماهير النادي الأهلي التي صنعت اسمه، ووجه الشكر إلى كل من وثق به، وتمنى أن تستمر الجماهير في دعم اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على كل البطولات.