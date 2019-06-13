مدرب سيدات أستراليا سعيد بالفوز على البرازيل بمونديال فرنسا

عبر انتي ميليسيتش المدير الفني لمنتخب سيدات أستراليا، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على البرازيل 3 / 2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسا.



وقال ميليسيتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "إنها واحدة من أفضل المباريات التي شاهدتها في حياتي للمنتخب، جميع اللاعبات يستحققن المكافآت التي سيحصلن عليها الليلة".



وأضاف: "أنا سعيد للغاية بهن، لم يتوقفن عن الإيمان بأنفسهن، وكذلك الجهاز الفني لم يتوقف عن الإيمان بقدرتهن على الفوز".



كانت أستراليا قلبت تأخرها صفر / 2 إلى فوز 3 2/ على البرازيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة، لترفع رصيدها إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد البرازيل عند ثلاث نقاط متساوية بها مع إيطاليا التي تلعب غدًا أمام جامايكا متذيلة الترتيب بدون رصيد من النقاط.