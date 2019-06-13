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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:57 م

الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون آخر التطورات في ليبيا والسودان

الرئيس السيسي يبحث
أ ش أ
dostor.org/2667351

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته، والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.

كما تطرق الاتصال كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، وأعرب الرئيس ماكرون عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي، على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبري G7 التي تستضيفها فرنسا العام الحالي ٢٠١٩.

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