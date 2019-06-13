بيرو تخشى من خطورة فنزويلا

حذر إديسون فلوريس، لاعب منتخب بيرو، اليوم الخميس، من أن المنتخب الفنزويلي، المنافس المقبل لبيرو في كوبا أمريكا "في مرحلة تطور كبيرة".



وأثنى اللاعب البيروني على الخط الأمامي للمنتخب العنابي اللاتيني، والذي سيجبر مدافعي بيرو على البقاء في حالة "يقظة بالغة"، وذلك عقب أول مران للـ(بلانكيروخا) في بورتو أليجيري بالبرازيل حيث تقام المباراة بين الفريقين، بعد غدٍ السبت.



كما أبرز فلوريس أنه يتعافى على نحو طيب من المتاعب البدنية التي حالت دون مشاركته في مباراة كولومبيا الودية التي خسرها بيرو (0-3) في ليما الأحد الماضي، لكنه لم يؤكد في الوقت ذاته ما إذا كان سيلعب أساسيًا أمام فنزويلا.



وأوضح "لم تتضح معالم الفريق تمامًا بعد. هناك خطط مختلفة وأركز على بذل أفضل ما لدي. أتحلى بالهدوء تجاه المتاعب التي عانيت منها واستعد لما هو مقبل".



إلا أن لاعب موناركاس مورليا المكسيكي، اعترف أن المنافسة لحجز مقعد في القائمة الأساسية للفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا صعبة جدًا، لا سيما في المراكز الأمامية حيث يوجد أيضًا كريستيان كويبا وكريستوفر جونزاليس وجيفرسون فارفان وأندريه كاريو وآندي بولو وآخرون.



وأضاف "لطالما وجد اللاعبون المهمون الذين يخرجون كل ما لديهم. أحيانًا تتغير الخطة ويلعب أحدهم في مباراة ثم يتقرر الدفع بآخر في لقاء آخر، لكن ينبغي دومًا تقديم أداء طيب للاستمرار في الفريق".



ويخوض منتخب بيرو غمار بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلًا من البرازيل المضيف وبوليفيا وفنزويلا.

