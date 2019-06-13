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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:51 م

توافد أهالى الطلاب المصريين المتوفين بروسيا على مطار القاهرة لاستلام الجثامين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي _ وفاء علي
dostor.org/2667348

توافد عدد من أهالي الطلاب الذين لقوا مصرعهم غرقا في روسيا علي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، لاستلام جثامين ذويهم.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة إن الطائرة التي تقل الجثامين من المفترض أن تصل خلال دقائق وسوف يتم إنهاء إجراءات خروج الجثامين فور وصولها.

ومن جانبها، استعدت سلطات المطار لإنهاء جميع الاجراءات مع أهلية الضحايا وتم تجهيز سيارات الإسعاف التي من المقرر أن تنقلهم.

وكان ثلاثة من الطلاب المصريين في روسيا لقوا حتفهم غرقًا فى نهر الفولجا، وذلك أثناء تنزههم مع أصدقائهم، وهم أحمد غالى، وعبدالرحمن جمال، وكرولس وليسن.

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