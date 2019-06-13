توافد أهالى الطلاب المصريين المتوفين بروسيا على مطار القاهرة لاستلام الجثامين

توافد عدد من أهالي الطلاب الذين لقوا مصرعهم غرقا في روسيا علي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، لاستلام جثامين ذويهم.



وقال مصدر أمني بمطار القاهرة إن الطائرة التي تقل الجثامين من المفترض أن تصل خلال دقائق وسوف يتم إنهاء إجراءات خروج الجثامين فور وصولها.



ومن جانبها، استعدت سلطات المطار لإنهاء جميع الاجراءات مع أهلية الضحايا وتم تجهيز سيارات الإسعاف التي من المقرر أن تنقلهم.



وكان ثلاثة من الطلاب المصريين في روسيا لقوا حتفهم غرقًا فى نهر الفولجا، وذلك أثناء تنزههم مع أصدقائهم، وهم أحمد غالى، وعبدالرحمن جمال، وكرولس وليسن.