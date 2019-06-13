القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:51 م

غدًا.. النطق بالحكم على 3 من مرتكبي الاعتداء على الطالبة "مريم"

غدًا.. النطق بالحكم
وفاء علي
dostor.org/2667347

تصدر محكمة نوتنجهام كراون البريطانية غدًا الجمعة الحكم على ثلاثة من الفتيات المتهمات بالاعتداء علي الطالبة مريم مصطفى، والتى توفيت بعد أن تعرضت لاعتداء وحشى العام الماضى فى بريطانيا.

وأكد حاتم مصطفى، والد الطالبة "مريم"، أنه حضر جلسة اليوم الخميس، والتى استمرت لأكثر من خمس ساعات وتم عرض الفيديو المصور للحادث لجميع الحضور من ضمنهم مراسلى الصحف البريطانية.

وقال مصطفي في تصريح لـ"الدستور "إن جميع الحاضرين ظلوا فى حالة ذهول من العنف ضد ابنتى المسالمة جدا ضد ٦ إرهابيات متوحشين واستاء كل من فى القاعة من عرض الفيديو وتعاطف مع قضيتنا وصرح القاضى بأنه بحاجة إلى وقت حتى يدرس بعناية قراره النهائي غدا لأن القضيه خطيرة جدًا على حد وصفه".

وأوضح أن هناك جلسه أخري لباقي الفتيات الثلاثة والتى تم تحديدها في يوم 19 يونيو الجاري، متمنيًا توقيع أقسى العقوبة عليهم.

يذكر أن الفتاة مريم تعرضت للاعتداء من قِبل 10 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام، حيث سحلنها لمسافة 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة؛ ما تسبب لها فى إصابات جسيمة ثم وفاتها، وتم القبض على 6 منهن في أغسطس من العام الماضي.

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