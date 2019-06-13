كونميبول: كوبا أمريكا 2019 ستكون الأفضل في التاريخ

أكد هوجو فيجيريدو، مدير لجنة المسابقات في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن البرازيل مستعدة لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستبدأ الجمعة، معتبرا أنها ستكون أفضل نسخة في تاريخ المنافسة.



وقال فيجيريدو في مؤتمر صحفي بملعب مورومبي في ساو باولو، الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام بوليفيا: "ستكون هذه أفضل بطولة كوبا أمريكا في التاريخ".



وأعرب المسؤول بالكونميبول عن فخره الشديد بوجوده في البرازيل عقب مرور 30 عاما على آخر نسخة استضافتها هذه البلد، في عام 1989.



وأضاف أن "الملاعب جاهزة" مشيرا إلى أن الاتحاد حاول تقديم نموذج "مبتكر" من كافة النواحي بداية من الإعداد اللوجيستي وحتى الرياضي.



وأكد أن هذا العمل "سيرسم المستقبل. اعتبارا من هذه النسخة من كوبا أمريكا سنبدأ طريقا جديدا لنحمل كرة القدم لكل الأنحاء".



وستقام النسخة الـ46 من المنافسة بين يومي 14 يونيو/ حزيران، و7 يوليو/ تموز 2019 في 5 مدن بالبرازيل هي بيلو أوريزونتي، وبورتو أليجري، وريو دي جانيرو، وسالفادر، وساو باولو.



إلى جانب منتخبا قطر واليابان، بطل آسيا ووصيفه على الترتيب، تتنافس 10 منتخبات من الدول الأعضاء باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراجوي وأوروجواي وبيرو وفنزويلا.