"التأمين البحري" تعتزم زيادة رسوم التأمين على السفن بالشرق الأوسط

قالت مصادر في مجال التأمين البحري، إن رسوم التأمين على السفن في منطقة الشرق الأوسط ستزيد بعد هجوم غامض ثان استهدف ناقلات نفط في منطقة الخليج خلال حوالي شهر.



وقد تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان لهجوم مسلح اليوم الخميس بعد 32 يوما من تعرض أربع ناقلات أخرى لهجوم مماثل أمام سواحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المنتظر تصنيف هذه المنطقة من العالم باعتبارها منطقة حرب مما يفتح الباب أمام زيادة رسوم التأمين على السفن العابرة لها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن شركة "دي.إن.كيه" النرويجية للتأمين، والتي تقدم تغطيتها التأمينية لواحدة من الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم اليوم، تعتزم زيادة رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب. كما تعتزم شركة التأمين المنافسة "هلينيك وور ريسكس كلوب"

زيادة رسوم ما يسمى "تكلفة التأمين الإضافية" التي يدفعها أصحاب السفن عند إبحار هذه السفن في الخليج، مع تطبيق هذه الزيادة فورا.



يذكر أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحوادث الأخيرة، التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز أهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم، حيث يمر من خلاله حوالي 35% من حركة تجارة النفط البحرية.



وبحسب مصدر آخر مطلع، فإن أي سفينة من حجم ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم يتراوح سعرها بين 30 و50 مليون دولار. وتتحمل شركات التأمين تعويض كامل الخسائر التي تتعرض لها أي سفينة تتمتع بالتغطية التأمينية نتيجة حوادث حربية.