مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم بوسط إيران

لقى شخصان مصرعيهما، اليوم الخميس، إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم بوسط إيران.



وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن الحادث وقع نتيجة انهيار أحد أنفاق المنجم، وأسفر أيضًا عن جرح عامل ثالث غير أن حالته جيدة.



وأشار حاكم إقليم دامغان إلى أن 95 شخصًا يعملون بالمنجم، غير أنه لم يتطرق إلى أسباب وقوع الانهيار.



وكان 42 شخصًا قد لقوا مصرعهم في حادث مماثل في شهر مايو 2017 عندما انهار منجم للفحم بإقليم جولستان الواقع شمال إيران.