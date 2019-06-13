القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:46 م

كرم منصور يكتب: «كوكو» ينصر النبى!

كرم منصور يكتب: «كوكو»
dostor.org/2667338

فيه صحابى اسمه «وابصة بن معبد» راح للنبى- عليه صلوات وسلام الله- يسأله فى مسائل تتعلق بالحلال والحرام.. بس قبلًا هو إيه الاسم الغريب ده؟
«الوابص» فى اللغة هو الشىء البراق، وبيطلق على القمر والنار.. عشان كده تلاقى فى الصعيد، وحتى هنا فى «مصر» يقولك «بصاية نار».. وقريب منها برضه «بَص»، وهى كلمة فصحى صِرف، بمعنى فتح عينيه ونظر.. ويقال إن «وابصة» سمى بهذا الاسم «لشدة توهج وجهه».
المهم النبى سأله: «جئت تسألنى عن البر والإثم»، رد: «نعم»، فالنبى مسك صوابع «وابصة» وخبط بيهم بشويش على صدره فى موضع القلب تحديدًا، وقاله: «يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك».
المعنى واضح وضوح وش «وابصة»، لكن علماء الأمة قالولك لا.. لو خدنا الحديث على إطلاقه هيفتح مجال واسع قدام إنك تحلل الحرام وتحرم الحلال على حسب أهوائك ورغباتك.. وخلصوا لعدم جواز استفتاء القلب إلا فى حالتين:
1- مفيش علماء ومفيش «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».. وطبعًا ده مستحيل.. أومال الخريطة البرامجية تتملى بإيه؟
2- تاخد وش واحد للحديث.. إزاى؟.. لو مفتى قالك على حاجة يجوز وحلال «تستفتى قلبك ونفسك 3 مرات»، لو لقيت إنك مش مطمنلها خلاص اعتبرها «حرام» وما تعملهاش. طب ما يا عم الشيخ بنفس القياس لو مفتى قالى على حاجة لا يجوز وحرام واستفتيت قلبى، ولقيت إنى مطمئن عليها المفروض اعتبرها «حلال».. قالك لا.. لأن بالصورة اللى بقولك عليها اخترت وخدت «أخف الضررين».
بالمنطق والعقل حاجة تحير جدًا.. الحديث واضح أهو.. وأنا أو أنت وغيرنا كتير أعتقد إننا مش بالشر اللى قلوبنا توجهنا فيه لعمل يخالف ربنا أو نضر بيه حد.
طب ما تيجى نجرب حاجة عملى ونشوف.
قول يا سيدى
زيارة المقابر فى الأعياد «حرام».. ده رأى الشرع.
زيارة المقابر فى العيد «حلال».. ده رأى قلبى.
فى المكسيك وعند حضارة «الإنكا» فى أمريكا الجنوبية ومجموعة حضارات تانية طقس لطيف أحفادهم لسه بينفذوه لغاية دلوقتى باسم «عيد الموتى»- عرضه بشكل مبدع الفيلم العظيم الحاصل على جائزتى أوسكار «coco».
فى الطقس ده الأحياء بيحتفظوا بصور موتاهم محاطة بالورود فى بيوتهم، وفى يوم «عيد الموتى» الموتى بيعودوا للحياة فى صور «طيفية» ويزورون أحبابهم وأصدقاءهم وبيوتهم. «طيف» الميت من دول لو أهله نسيوه أو ما حطوش صورته فى بيته أو شالوها لأى سبب بيختفى ويتلاشى وما «يعِيدش» زى كل سنة!
أهو برضه نفس الشعور بأعتقده فى زيارة الموتى هنا.. بتفتكرهم فى أسعد لحظات حياتك وبتروح تقولهم إنتو عيدى وأنا عيدكم.. بذمتك متخيل ربنا وشرعه يحرم ده؟ أو أن تطبيق حديث النبى فى مسألة زى دى محتاج شيوخ وفتاوى؟!.

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