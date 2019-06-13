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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:45 م

عبدالرحيم طايع يكتب: حول احتفاء الشعب بشهدائه

عبدالرحيم طايع يكتب:
dostor.org/2667334

حتى الآن لا أدرى ما الطريقة المثلى لاحتفاء الشعب بشهدائه الذين يخطفهم الموت خطفًا بينما يدافعون عن ترابنا الوطنى، فى سيناء وغيرها، ويصدون هجمات الإرهاب المتجهزة الكثيفة التى تحاول النفاذ منهم إلى نقاط أكبر وأغلى وصولًا إلى قلب القاهرة.. ولن يصلوا أبدًا بإذن الله الحافظ.
ضباط ومجندون، فى عز شبابهم، يغادرون الحياة باستمرار على يد العصابات الظلامية الظالمة التى تجدهم سدًا يحول بينها وبين بلوغ أهدافها فتصفيهم، لو استطاعت، بدم بارد، وتحتفل بجرائمها على السوشيال ميديا وفى المواقع التابعة لها احتفالًا صاخبًا يقطع بجنونها ويؤكد خطرها، لكن أيضًا يدعم فكرة مطاردتها ومحاصرتها والقضاء عليها جميعًا.
الدولة تكرم أسماء الشهداء، بصور شتى، وترعى أسرهم وتساعد أطفالهم وأبناءهم اليافعين فى التعليم وما إلى ذلك، وصحيح أن العقبات الروتينية الحكومية تعطل بعض الإجراءات التكريمية أحيانًا، لكن المشكلات غالبًا ما يتم حلها سريعًا؛ فهؤلاء أسر أبطال لا يصح التقصير معهم والجميع يبدو فى خدمتهم وعونهم من الأكبر للأصغر.. وبالمناسبة على الحكومة أن تبتكر أساليب جديدة مدهشة لتخليد الشهداء، فضلًا عن تيسير أمور أهاليهم.
ما أراه ضروريًا أن يتعلم الشعب نفسه كيف يحتفى بشهدائه فهم أبناؤه المباشرون ولولاهم لانتشر السرطان الإرهابى فى جسد الأمة المصرية وأهلك الحرث والنسل.
فى مظاهر احتفاء الشعب بهؤلاء الأبطال ما يضرب الأعداء فى مقتل؛ فحينها يرون عموم الناس ملتفين حول الشهداء إيمانًا بهم وتصديقًا لقصصهم وإكبارًا لمنازلهم الرفيعة فى الدنيا والآخرة.. وقد يقول قائل: أليس فى مشاهد الجنازات التى تكتظ بالحشود البشرية ما يشير إلى احتفاء الشعب بشهدائه؟.
وأجيب: لا ريب فى الأمر، لكننى أقصد شيئًا أبعد من هذا المشهد المؤثر الحميم، وأتخيل طريقة ذات فاعلية له، أود أن يعرفها الناس كلهم فى وطنى، ويتبنوها لو نالت رضاهم، ويشرعوا فى تنفيذها فورًا، وإن كنت لا أتمنى طبعًا أن يسقط لنا شهداء آخرون، لكن الواقع المتصارع الضارى وموجات الإرهاب التى لا تهدأ لا ترجح أن ينتهى عدد شهدائنا فى المدى القريب عند حد معين، بل أن يمتد طابور المجد إلى أمداء طويلة «غفر الله لهم ورحمهم وتقبلهم فى الطيبين الطاهرين».
ضباطنا وجنودنا ينتمون إلى كل إقليم فى الوطن بالبداهة، من النوبة والصعيد إلى العاصمة والدلتا إلى البلاد الساحلية وبلاد البدو، من بيئاتنا المصرية الست الغنية بالحضارة والثروات، وانتماؤهم إلى أقاليمهم هو جزء مهم فعال كاشف من انتمائهم الوطنى الأشمل.
فى كل إقليم يحوى شهيدًا، أو مجموعة من الشهداء، على التجمعات البشرية هناك أن تسعى حثيثًا، بصورة مشروعة، إلى تكريم المقاتلين الشجعان المضحين بأنفسهم وآمالهم الشخصية من أجل حياتنا، وذلك من خلال أربع خطوات ليتهم يخطونها سريعًا:
- الحرص على تعريف الناس الجامع بشهيدهم.
- توسيع مفهوم الشهادة ليضم الفداء للأوطان.
- عدم الاكتفاء بذكر الشهيد فى أوان الاستشهاد فقط، لكن باستمرار بين الفينة والأخرى.
- البحث عن الكيفية التى تجعله مثلًا أعلى للشباب والصغار.
ولعل ما أقترحه يكون، بشرط تنفيذه بصدق ونقاء، أفضل الطرق التى تخلد الشهداء تخليدًا وتنفع الناس بسيرهم؛ فهناك مرجفون على طول الخط يجب أن يكون منطقنا قويًا ومحكمًا ليبطل منطقهم.
أنا أتحدث عن جموع شعبية واعية نابهة لا تفرق بين ذى رتبة كبيرة ومجند بسيط يحمل بندقيته وينفذ أوامر قادته بإخلاص وتفان، ولا تفرق أيضًا بين المسلم والمسيحى، ولا تنافق أحدًا أيًّا من يكون، ولا تبتغى من وراء ما تعمله سوى عزة الوطن. لقد رأيت، بعد العملية القذرة الغادرة التى جرت فى شمال سيناء فى الأيام الفائتة وراح ضحيتها من راح من رجالنا المغاوير «البطل 14»، رأيت غالبية الجموع فى كل مكان تنعيهم بحرارة بالغة وتبكيهم بأسى كامل، الموالين والمعارضين والخواص والعوام، والذين سكتوا عن الكلام حينها سقطوا من أعين الجميع؛ فما معنى أن تكون ساكتًا وحراسك المصريون يموتون دفاعًا عن أرضك وعرضك؟!، ما معناه غير أن يكون الساكت إما مخدوعًا يخفى قناعته، وفى هذا خطر كبير، وإما شامتًا يخاف عواقب شماتته وفى هذا خطر مماثل، وإما شخصًا لا يبالى ولسنا بحاجة إليه فى ظرف كالحرب.

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