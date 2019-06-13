شركة بريطانية تقدم "هايبر كار" بقوة 1217 حصانًا

تعتزم شركة "آلتيما سبورتس" كشف النقاب عن الهايبر كار Ultima RS الجديدة بقوة 1217 حصانًا خلال فعاليات ملتقى السرعة في جودوود مطلع يوليو (تموز) المقبل.



وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الرياضية الخارقة ينبض بداخلها محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر من شركة جنرال موتورز يزأر بقوة 1217 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات من بورشه.



وبفضل هذه القوة تتسارع الهايبر كار Ultima RS من الثبات إلى 96.6 كلمس في غضون 2.3 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 402 كلمس.



ويبلغ وزن السيارة Ultima RS 930 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على مادة اللدائن البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية في صنع هيكل الجسم، كما أن معظم مكونات الأيروديناميكية مصنوعة من ألياف الكربون.



وتتميز السيارة بملامح رياضية شرسة وفتحة تهوية كبيرة على سقف السيارة، والتي تضمن أقصى درجات التهوية للمحرك، كما تخطف السيارة الأنظار إليها بالجناح الخلفي الضخم، الذي يصل عرضه إلى 1.78 متر. وتقف السيارة على جنوط مسبوكة من معدن خفيف قياس 19 بوصة.



وتهيمن على المقصورة الداخلية ثنائية المقاعد مواد الكربون وفرش ألكانترا، كما تتمتع السيارة بنظام ملتيميديا مع نظام الملاحة ووظيفة البلوتوث.



ولم تكشف "آلتيما سبورتس" عن موعد طرح أو أسعار الهايبر كار Ultima RS الجديدة.