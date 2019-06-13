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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:43 م

بعثة المنتخب النيجيري تثني علي حفاوة الإستقبال المصري قبل بطولة أمم أفريقيا

بعثة المنتخب النيجيري
وكالات
dostor.org/2667327

أشاد توين أبيتي المنسق الإعلامي للمنتخب النيجيري المتواجد حاليًا في مدينة الإسماعيلية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بعد أيام قليلة في مصر، بالاستقبال الذي لاقاه المنتخب منذ وصوله إلى المعسكر المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية.

وقال توين خلال المؤتمر الصحفي في معسكر الفريق، أن أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري رفض إقامة المعسكر المغلق في اسبانيا أو دبي وفضل تنظيمه في الإسماعيلية التي سبق له أن زارها واطلع على أماكن الإقامة بها.

وأضاف أن البرنامج التدريبي الذي وضعه الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، ينفذ بدقة صباحًا ومساء بالملعب الملحق بالفندق الذي تقيم داخله بعثة الفريق ويتخلله لقاء تجريبي مع المنتخب السنغالي بإستاد الإسماعيلية الأحد القادم.

ونفى توين شكوى لاعبي الفريق من أي شيء في المعسكر، مثلما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن وجود مشاكل داخل مقر إقامة الفريق في الإسماعيلية.

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم أيضًا منتخبات بوروندي ومدغشقر وغينيا.

يشار إلى ان المنتخب النيجيري فاز بلقب بطولة أفريقيا ثلاث مرات في اعوام 1980و1994و.2013

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