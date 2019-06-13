ناهد السباعي: البطولة المطلقة لا تشغلني (حوار)

- نفت وجود نية لإنتاج جزء خامس من «هبة رجل الغراب» رغم عشقها المسلسل

فرضت الفنانة ناهد السباعى نفسها على الساحة الفنية، دون الاعتماد على اسم والدها المخرج والسيناريست الراحل مدحت السباعى، فقد ورثت الفن أبًا عن جد، فجدها هو الفنان القدير فريد شوقى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، وفى أعمالها اتسمت بالجرأة والغموض لتصنع «كاريزما» خاصة بها خلال مسيرتها الفنية. وقالت «ناهد»، فى حوارها مع «الدستور»، إن ردود الأفعال حول مسلسلها الرمضانى «الزوجة 18» كانت جيدة جدًا، مشيرة إلى أنها تفضل السينما عن الدراما، لأنها تصنع الفنان الحقيقى.

■ بداية.. ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل «الزوجة 18»؟

- السيناريو هو السبب الأساسى لمشاركتى فى العمل، لما يحتويه من أحداث كوميدية شيقة فى إطار اجتماعى، ولم أتردد لحظة فى إبداء موافقتى عليه فور قراءتى له، هذا إلى جانب فريق العمل الذى أحترمه وأقدره، وعلى رأسهم المخرج مصطفى فكرى.

■ ماذا عن تعاونك مع حسن الرداد؟

- لم يكن المسلسل أول تعاون بيننا، فسبق وتعاونا معًا فى فيلم «احكى يا شهرزاد»، الذى يعد من أول أعمال «حسن» الفنية، وسعيدة جدًا بتعاونى معه مجددًا، فهو شخص محترم ومتواضع على المستوى الشخصى و«شاطر» ومجتهد على المستوى الفنى ويستحق النجاح.

■ ما الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

- الإجهاد والإرهاق بسبب ساعات التصوير الطويلة التى تتطلب ارتداء ملابس لا علاقة لها بالطقس الذى نمر به، خاصة أننا صورنا العمل فى الشتاء أثناء تقلبات المناخ، كما أننى أبذل مجهودًا كبيرًا مع أى دور، حتى ولو كان بسيطًا، لتجسيد الشخصية بدقة، مع التركيز على تفاصيلها لخروجها فى أفضل صورة ممكنة.

■ ما رأيك فى ردود الأفعال حول المسلسل؟

- سعيدة جدًا بردود الأفعال الإيجابية التى تلقيّتها عن دورى بالعمل وعلى المسلسل بشكل عام، وتلقيّت العديد من المكالمات المهنئة، والشارع المصرى يرى أن المسلسل خفيف الظل وليست به ألفاظ خارجة، كما أنه حقق نسب مشاهدة عالية خلال انطلاق حلقاته الأولى.

■ ما سبب غيابك عن الأعمال التليفزيونية لمدة عامين؟

- لم أجد السيناريو المناسب لتقديم عمل فنى اجتماعى قريب من الجمهور خلال هذه الفترة، فكنت أبحث عن عمل يُضيف لمسيرتى الفنية ولا يجعلنى أقع فى فخ التكرار بتقديم أدوار متشابهة، لذلك فضلت الابتعاد عن الدراما لحين العثور على السيناريو المناسب الذى يحقق رغبتى فى التغيير، وهذا ما وجدته فى «الزوجة 18».

■ من وجهة نظرك.. هل نجاح الأعمال الدرامية مقتصر على موسم رمضان؟

- بالطبع لا، فالعمل الجيد يفرض نفسه، سواء فى رمضان أو خارجه، وأعتقد أن الدراما شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وخاصة المسلسلات ذات الحلقات المطولة مثل «أبوالعروسة» و«هبة رجل الغراب» وغيرهما من الأعمال التى عرضت خارج المنافسة وحققت نجاحًا كبيرًا بالشارع المصرى وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

■ هل هناك نية لتقديم موسم خامس من «هبة رجل الغراب»؟

- لا أعتقد، فالموسم الرابع كان آخر جزء من السلسلة، وكنت أتمنى أن تكون هناك تكملة للأحداث، لأنى وقعت فى عشق هذه الشخصية، خاصة أنها ضمت إلى جمهورى فئة مهمة ومميزة من المشاهدين، وهم الأطفال الذين يتسمون بالصراحة المطلقة.

■ هل تفكرين فى تجربة عمل فنى خاص بالأطفال؟

- بالطبع، وحاولت جاهدة خلال الأعوام الماضية تقديم أدوار وأعمال فنية مختلفة عما قدمته، وأن «أغير جلدى» بتقديم أعمال وأدوار كوميدية بشكل لطيف ومحبوب وخاصة لدى الأطفال، وهذا ما فعلته فى «هبة رجل الغراب»، كما زاد عدد متابعينى بشكل كبير بعد هذا العمل، فمن المتعارف عليه أن الطفل عندما يُعجب بعمل فهو يجعل كل أفراد أسرته يتابعونه، لذا أنا فخورة وسعيدة بانضمام فئة الأطفال لجمهورى.

■ معنى ذلك أننا سنشاهدك فى قالب كوميدى من الآن فصاعدًا.. أليس كذلك؟

- التغيير والتنوع مطلوب، وبالتأكيد لا أحب الاستمرار على نهج واحد فى مسيرتى الفنية، لكنى أسعى لتقديم أدوار مختلفة ومتنوعة عن أعمالى السابقة مثل «السبع وصايا» و«ذات» و«الحارة» وغيرها.

■ أى منهما تفضلين السينما أم الدراما؟

- السينما بالطبع، فأنا عاشقة لها ومعظم أعمالى الفنية سينمائية، وأعتبرها الجوكر فى حياة الفنان، وذلك لأن عمرها أطول بكثير من الأعمال الدرامية ويستطيع أى شخص تقييم الممثل من أعماله السينمائية.

■ ماذا عن تجربتك فى «اللعبة أمريكانى»؟

- سعيدة جدًا بمشاركتى فى الفيلم الذى امتلأت كواليسه بالحب والبهجة وروح التعاون، وأعتبره جزءًا مهمًا فى حياتى الفنية، لأنه من تأليف والدى السيناريست والمخرج الراحل مدحت السباعى وإنتاج والدتى ناهد فريد شوقى، لذلك فخورة به مهما كانت ردود الأفعال.

■ ما طبيعة دورك فى الفيلم؟

- أجسد دور فتاة تجمعها قصة حب بالفنان أحمد فهمى ويتعرضان للعديد من المشاكل التى تعرقل زواجهما، فتقدم صاحبة الشركة التى يعملان بها عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشكلاتهما بشكل غير متوقع، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى لايت ممزوج بخط رومانسى اجتماعى.

■ ما الذى جذبك للمشاركة فى فيلم «جريمة الإيموبيليا»؟

- أمور عديدة، أولها أن العمل من إخراج خالد الحجر الذى سبق وتعاونت معه من خلال فيلم «حرام الجسد» الذى أبدع فى إخراج أفضل ما لدىّ من خلال هذا العمل، بالإضافة إلى السيناريو الذى يحتوى على قصة مثيرة ومشوقة وجديدة من نوعها، وبالرغم من صغر الدور، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا وهذا ما أسعدنى بعد أن تلقيت ردود الأفعال عند عرضه لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كما شارك فى أكثر من مهرجان.

■ ما طبيعة دورك فى الفيلم؟

- قدمت شخصية تدعى «سماح» وهى فتاة تموت فى بداية الفيلم بعد ممارستها الرذيلة مع هانى عادل، وذلك عن طريق سقوطها المفاجئ واصطدام رأسها، ورغم انتهاء مشاهدى فى بداية الفيلم، إلا أن الشخصية ظلت محور العمل الأساسى حتى النهاية، ونجاح الدور فاق توقعاتى.