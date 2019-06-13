صراع قوي بين برشلونة وسان جيرمان لضم دي ليخت

بدأ الصراع من أجل الحصول على خدمات قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، يتحول لأكثر من مجرد معركة صيفية بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، حيث أصبح الأمر يتعلق بقصة لا تخلو من الحسابات المعلقة بين إثنين من أكبر الأندية بالقارة العجوز.



سابقة دي يونج



سبق وتمكن برشلونة من التغلب على بي إس جي للتعاقد مع لاعب شاب هولندي ينتمي لأياكس مثل دي ليخت، وهو فرينكي دي يونج، الذي انضم للبلاوجرانا اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري.



وبعدما حاول باريس سان جيرمان، إغواء صديقة دي يونج برحلة سريعة مدفوعة الأجر لمدينة النور، وتحدث وكيل أعمال اللاعب مع المسؤولين بنادي العاصمة الفرنسية، سافر مبعوثو البارسا وفي مقدمتهم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لأمستردام في اللحظة الحاسمة وأتموا الاتفاق.



إستراتيجية بي إس جي



منذ أيام قليلة، التقط النادي الفرنسي صديقة دي ليخت، أنيكي مولينار ووالدته كريستيان من مطار باريس في سيارة بنوافذ داكنة وعرضت عليهما إدارة بي إس جي مجموعة من المنازل في العاصمة الفرنسية لاختيار مسكن لأسرة اللاعب صاحب الـ19 عاما، في تكرار لنفس الإستراتيجية التي قام بها الفرنسيون مع دي يونج.



ظهور مينو رايولا



يصب في مصلحة باريس سان جيرمان أن مديره الرياضي الجديد ليوناردو يمتاز بعلاقة جيدة للغاية مع وكيل أعمال دي ليخت، مينو رايولا.



دي ليخت ليس واثقا مما يريده



في تصريحات لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، أبدى المدافع الهولندي شكوكا حول عرض البارسا وقال "ينبغي أن أقيم ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة للذهاب لبرشلونة. لا أعلم بعد ماذا يقول قلبي. الأهم بالنسبة لي هو علمي بأن النادي الذي سأذهب إليه سأحظى بين صفوفه بدور مهم وسأخوض معه مزيدا من المباريات".



مزيد من الدقائق ودور مهم



حين وقع لاعب الوسط دي يونج مع البارسا كان يعلم جيدا أنه سيلقى منافسة شرسة (في وجود سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وآرثر وأرتورو فيدال...)، في حين أن دي ليخت لن يواجه منافسة من نفس هذا الكم بمركزه على الرغم من وجود مدافعين بحجم جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي، علما بأن هذا الأخير قد يخرج معارا لناد آخر.



صفقة ذات أولوية



بحكم عمره الصغير وجودته ومهاراته، يمثل دي ليخت أولوية بالنسبة لبرشلونة الذي يسعى لتجديد دماء الفريق بضم مجموعة من الشباب، ويعتبر بعض الخبراء أن الأمر يتعلق بصفقة إستراتيجية لدفاع البلاوجرانا بعدما أظهر الهولندي قدراته المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع أياكس.



وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن البارسا توصل لاتفاق مبدئي مع النادي الهولندي للحصول على خدمات اللاعب الشاب حال اتخذ قراره في النهاية، بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو.



الحسابات المعلقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة



هناك تاريخ من الحسابات المعلقة بين الناديين الفرنسي والكتالوني، بداية من اهتمام البارسا بماركينيوس وتياجو سيلفا وصولا لصفقة نيمار دا سيلفا الذي رحل عن قلعة الكامب نو قبل موسمين من أجل عيون باريس سان جيرمان الذي دفع 222 مليون يورو للبلاوجرانا، قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البرازيلي.



والآن يدور الصراع حول دي ليخت في وقت تكثر فيه أيضا الشائعات بشأن عودة نيمار المحتملة لبرشلونة وكذلك اهتمام الفرنسيين بضم كوتينيو، الذي يلعب حاليا بين صفوف البارسا، فضلا عن أدريان رابيو الذي كان بطلا لمسلسل صراع طويل بين الناديين إلى أن قرر في النهاية المراهنة على طريق ثالث لا يشمل أحدهما.