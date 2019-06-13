أمريكا: إيران تقف وراء هجوم خليج عُمان

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي التي ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".



وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".



كما أشار إلى أن الهجوم "غير المبرر" الذي تعرضت له الناقلتان "يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة".



واستطرد وزير الخارجية الأمريكي في حديثه، قائلا: "إيران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.. تقييم أمريكا هو أن إيران مسئولة عن الهجمات ضد ناقلتي النفط".