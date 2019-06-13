6 خطوات للحفاظ على البشرة أكثر نضارة

عندما تشعرين بالتعب أو الحرمان من النوم، تتأثر بشرتك بشكل سلبي بسبب ضعف تدفق الدم في الجسم، وبالتالي يتحول وجهك إلى وجه باهت وجاف وشاحب.



وبحسب خبراء التجميل، يمكن اتباع الخطوات التالية التي أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا، للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من تأثيرات الإرهاق الضارة:



1- ترطيب البشرة بالماء

ينصح الخبراء بترطيب البشرة عبر غسلة بالماء، الأمر الذي يعطي المزيد من الحيوية والنضارة للبشرة.



2-استخدام الزيوت المرطبة

إذا كانت بشرتك جافة للغاية، يمكنك أيضًا استخدام زيت للوجه لإعطاء بشرتك دفعة من الترطيب.



3-كريم تمهيدي خفيف

عندما يبدو وجهك شاحبًا جدًا، يمكنك استخدام طبقة خفيفة من الكريم التمهيدي الذي يساعد على التقليل من الشحوب.



4-استخدام أحمر الشفاه على الوجنتين

يمكنك استخدام أحمر الشفاه على وجنتيك ودعكه بنعومة، لإعطائهما لونًا أحمر يزيد من بريقك وجاذبيتك.



5-استخدام قطرة العين المنعشة

إن كنت تعانين من احمرار عينيك، يمكنك استخدام قطرة عين منعشة تعيد لهما بياضهما وإشراقهما.



6-استخدام بلسم الشفاه

عندما تصاب شفتيك بالجفاف، يمكنك استبدال أحمر الشفاه ببلسم ملون يحارب الجفاف ويضفي رونقًا عليهما.