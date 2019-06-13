أليجري يفاجأ الجماهير بالاعتزال المؤقت !

أكد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري أنه لن يدرب أي فريق في الموسم المقبل مفيدا بأنه سيحصل على راحة لمدة عام كامل لكي يعيد شحن طاقته .



و ترك أليجري فريق يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم المنقضي و كانت تقارير صحفية قد ربطته بالتواجد في مفكرة بحث عدة اندية أوروبية أخرى .



لكن مدرب اليوفي السابق كان واضحا بخصوص مستقبله و قال في تصريحات صحفية مساء الخميس : سأحصل على راحة لمدة عام لكي أعيد شحن بطارياتي و انعم بحياتي الشخصية من جديد .



و استطرد أليجري : أريد أن أشعر بالحياة الخاصة من جديد بعد سنوات عديدة من الحب للعائلة ، الأطفال و الأصدقاء ، يجب أن أبتعد بعض الوقت عما اعتدت على فعله في آخر 16 عاما .



و أكمل المدرب الإيطالي : سأعود من جديد في الموسم بعد المقبل للتدريب ، فقط أريد أن أشحن طاقتي مرة أخرى بالاسترخاء لموسم كامل .