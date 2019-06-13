محافظ الإسماعيلية يتفقد ملعب الإسماعيلي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

تفقد محافظ الاسماعيلية حمدي عثمان، ملعب نادي الإسماعيلي، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاستضافة مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم الخميس لمشاهدة اللمسات الأخيرة من أعمال تزيين استاد الإسماعيلي، ورفع كفاءة وتطوير جميع الشوارع والميادين الرئيسية وتزينها بالأعلام، يرافقه سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد شيحة المنسق العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



والتقى المحافظ، خلال جولته التفقدية، بمجموعة من الشباب والفتيات والبراعم المشاركين ضمن اللجنة المنظمة ولجان الإعلام بالبطولة.. مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم لخدمة البطولة ورفع اسم مصر عاليا أمام جميع وفود الدول والجاليات الإفريقية المشاركة بالبطولة.