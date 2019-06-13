بريطانيا تحث السفن التجارية التي تمر عبر خليج عمان بتوخي الحذر

أصدرت البحرية الملكية في بريطانيا، اليوم الخميس، تحذيرا تحث فيه السفن التجارية التي تمر عبرخليج عمان على توخي أقصى درجات الحذر بعد الهجمات على ناقلتي نفس في المنطقة.



وقالت مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة التي تديرها البحرية الملكية في بيان على موقعها على الإنترنت: "الملابسات غير واضحة الآن وتخضع للتحقيق. ننصح السفن التي تمر في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر".



وتدير البحرية الملكية المجموعة من أجل تقديم معلومات أمنية للسفن التجارية.