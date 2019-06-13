"الهاتف المنزلق".. أحدث اختراعات "سامسونج"

يبدو أن شركة "سامسونج" تسعى لتطوير هاتف ثوري بتصميم جديد كليا، أطلقت عليه الاسم الرمزي "جالاكسي المنزلق" حسبما كشفت براءة اختراع تقدمت بها.



ونشرت الشركة الكورية الجنوبية مخططات أولية لجهازها المنزلق، يظهر من خلالها أن حجم شاشة "جالاكسي المنزلق" يتضاعف بواسطة الانزلاق العمودي.



يأتي هذا فيما لا تزال سامسونج لم تطلق هاتفها القابل للطي الذي تعطل بسبب مشاكل تتعلق بثباته ومتانته، رغم أنها قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تستعد لإطلاقه قريبا، أي بعد أكثر من شهر على تأخير إطلاقه.



وبحسب الصور، التي كشفها موقع "لتس جو ديجيتال"، فإن الهاتف يبدو عاديا وتقليديا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يخفي سرا كبيرا داخله، هو الشاشة المنزلقة أو المنسدلة.



وبحسب موقع "تيك كرانش"، فإن الجزء العلوي من الهاتف المنزلق يتضمن كاميرا أمامية (سيلفي)، وسماعة الأذن التي تبدو قابلة للتمدد خارج الهاتف الذكي.



وتبين أن سامسونج كانت قد تقدمت للحصول على براءة اختراع هذا الهاتف في نوفمبر 2018.



ويشكك الخبراء في إمكانية تطويره قريبا، بالنظر إلى وجود مشاكل ذات علاقة بالثبات والاستمرارية والديمومة، خصوصا مع مسألة آلية الانزلاق وحماية الشاشة.