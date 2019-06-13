مهاجم «نسور قرطاج»: مصر أقوى مرشح لحصد البطولة الإفريقية.. وفرص تونس ضعيفة



قال زياد الجزيرى، مهاجم منتخب تونس المتوج مع بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2004، إن المنتخب المصرى هو الأوفر حظًا للفوز بنسخة 2019 من البطولة، مع منافسة قوية من المغرب والسنغال. وأرجع «الجزيرى» توقعه هذا إلى وجود واحد من أفضل لاعبى العالم فى صفوف «الفراعنة»، هو نجم ليفربول الإتجليزى محمد صلاح، بجانب سلاحى الأرض والجمهور. وتحدث مهاجم «نسور قرطاج»، فى حواره مع «الدستور»، عن توقعاته لفرص منتخب بلاده فى «كان 2019»، وذكرياته مع البطولة الإفريقية، وأغلى الأهداف التى أحرزها فى مشواره الكروى.

■ بداية.. كيف ترى حظوظ منتخب بلادك فى المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية؟

- أعتقد أن حظوظ المنتخب التونسى فى هذه البطولة ضعيفة، فى ظل العديد من الأزمات التى تواجه الفريق، وعلى رأسها الغيابات العديدة فى صفوفه، خاصة محمد أمين بن عمر، بجانب عدم جاهزية فرجانى ساسى، الذى لن يكون فى أفضل مستوياته البدنية كونه عائدًا من إصابة طويلة.

■ من اللاعب الذى يمكنه تعويض «بن عمر» فى تشكيل «نسور قرطاج»؟

- «بن عمر» غيابه مؤثر للغاية، فهو لاعب وسط يجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، لكن أتمنى من المجموعة الموجودة فى الوقت الحالى أن تعوض غيابه، خاصة إلياس السخيرى أو نادر الغاندرى.

■ ما الذى ينقصكم للمنافسة على اللقب؟

- قوة المنظومة الدفاعية، فالمنتخب التونسى يمتلك منظومة هجومية قوية، سواء فى خط الهجوم أو فى الوسط والطرفين، لكن على المستوى الدفاعى وفى قلبى الدفاع تحديدًا نعانى ضعفًا شديدًا، بجانب تذبذب مستوى حراس المرمى، فاروق بن مصطفى وأيمن المثلوثى والمعز حسين.

■ كيف ترتب المنتخبات الأوفر حظًا للتتويج بالبطولة الأغلى فى القارة السمراء؟

- أعتقد أن المنتخب المصرى هو الأوفر حظًا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه يمتلك واحدًا من أفضل لاعبى العالم، بالإضافة إلى عاملى الأرض والجمهور، وهذه أسلحة قوية للغاية تعزز من فرصه فى البطولة، حتى لو كانت قائمته ليست بقوة قوائم المغرب والسنغال والجزائر.

كما أن السنغال والمغرب من أقوى المنتخبات المرشحة، وكنت أتمنى وجود المنتخب التونسى ضمن المرشحين، لكن- كما قلت سابقًا- نعانى أزمات فنية، وغياب بعض العناصر القوية، وضعف مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى.

■ من اللاعب الذى تتوقع تألقه فى البطولة؟

- هذه البطولة مميزة للغاية؛ لأنها ستجمع بين مواهب شابة ونجوم كبار، وأعتقد أن محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز سيخطفون الأضواء من الجميع، بجانب بعض المواهب العربية والإفريقية الأخرى، مثل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر، ونيكولاس بيبى مهاجم كوت ديفوار.

■ ما أفضل ذكرياتك مع كأس الأمم الإفريقية؟

- أعتقد أننى إذا تذكرت بطولة أمم إفريقيا ومشاركاتى فيها سأعود على الفور لـ«كان 2004»، التى شهدت تألقى مع المنتخب التونسى، وتسجيلى هدفين فى الافتتاح وفى شباك المغرب بالمباراة النهائية، والأخير أعتبره الأغلى فى حياتى.

وما يسعدنى كثيرًا فى هذه البطولة أننى افتتحتها بهدف فى المباراة الأولى ضد رواندا، ثم اختتمتها بهدف أراه الأغلى فى مسيرتى بشباك المغرب، لأنه منحنا اللقب فى النهاية بعد مباراة صعبة مع «أسود الأطلسى».

■ ما أجمل هدف سجلته فى مشوارك مع المنتخب التونسى؟

- هناك العديد من الأهداف الرائعة مع الفريق الوطنى، منها هدفى بشباك السعودية فى مونديال 2006، وهدف آخر أعتز به كان فى مرمى منتخب الجابون خلال مباراة خضناها أمامهم عام 2001، حيث راوغت لاعبى الجابون من منتصف الملعب حتى منطقة الجزاء.

■ أى لاعب من جيل تونس التاريخى فى 2004 تتمنى مشاركته مع الجيل الحالى؟

- هناك لاعبان اثنان وليس لاعبًا واحدًا، هما دوس سانتوس وخالد بدرة، فالأول كان رائعًا وهو أفضل لاعب شاركت بجواره، وقدمنا ثنائية رائعة خلال مشاركاتنا مع منتخب تونس.

■ ما أسوأ اللحظات التى عشتها فى مشوارك مع منتخب تونس؟

- الخروج من ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية 2006 أمام نيجيريا، الأمر كان صعبًا للغاية؛ لأننا فشلنا فى الحفاظ على اللقب الذى فزنا به فى النسخة السابقة، كما أن الفريق كان أقوى من سابقه، ويأمل فى التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالى.