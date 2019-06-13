منشدات الصعيد: «العالم مش بتاع ياسين التهامى بس»

بفضائل النبى الكريم وصفاته وأوصافه وسيرته العطرة تشدو قلوبهن قبل حناجرهن، مقتحمات مجالًا يعتقد كثيرون أنه لـ«الرجال فقط»، وأن ياسين التهامى وأحمد التونى وعبدالنبى الرنان والنقشبندى والفشنى وغيرهم من المنشدين والمداحين لن يسير على دربهم من تحمل «تاء التأنيث». ولا يقتصر «تفرد» بطلاتنا على كونهن اقتحمن مجال الإنشاد والمديح فحسب، بل لأنهن مداحات من قلب الصعيد، الذى طالما التزم بعادات وتقاليد خاصة تتعلق بـ«حواء».

فى السطور التالية، تتحدث «منشدات الصعيد» عن بدايتهن مع هذا الفن الأصيل، وكيف شجعتهن أسرهن على خوضه والتميز فيه.



آلاء جمال عبدالباسط ١٩ عامًا: أقنعت والدى بصعوبة.. أعشق حفلات مولد النبى..ونحتاج لأهتمام إعلامى أكبر

قالت الطالبة والمنشدة آلاء جمال عبدالباسط، ابنة عزبة العسكر جنوب مدينة أسوان، إن شقيقتها صاحبة الفضل فى اكتشاف موهبتها، مشيرة إلى أنها تحظى بتشجيع والدتها التى ساندتها، بينما تحفظ والدها على الأمر فى البداية قبل أن يغير موقفه لاحقًا. وطالبت «آلاء» بتسليط الضوء الإعلامى على «مداحات الصعيد»، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومحافظ أسوان تقديم الدعم لهن ومساندتهن.

■ كيف بدأت قصتك مع الإنشاد الدينى؟

- شقيقتى «أمانى» هى صاحبة الفضل فى اكتشاف موهبتى، عندما استمعت إلىّ وأنا أنشد وأقلد مشاهير المنشدين والمطربين فى طفولتى.

حدث هذا فى المرحلة الابتدائية، وبالتحديد فى السنة السادسة، وكنت وقتها أغنى كثيرًا بينى وبين نفسى أو أمام شقيقتى، إلى أن التحقت بالمرحلة الإعدادية التى اكتشفت فيها أن صوتى مؤهل لاحتراف الإنشاد، بعد أن فوجئت بأساتذتى يشجعوننى على المشاركة فى مسابقات الإنشاد التى حصدت المراكز الأولى فى عدد منها، مع زميلتىّ سارة خالد صلاح، وآية الكحلاوى.

وفى المرحلة الثانوية وجدت الكثير من حولى يحثوننى على التوجه لقصر ثقافة أسوان والالتحاق بالفرقة الغنائية التابعة للقصر لتنمية موهبتى، خاصة بعد أن نجحت فى الفوز بمراكز متقدمة فى كثير من مسابقات الإنشاد على مستوى الإدارات التعليمية.

■ كيف تعاملت أسرتك مع موهبتك؟

- والدتى فخورة بى جدًا، ودائمًا ما تشجعنى حتى أصل لمستوى أفضل فيما هو قادم، أما أبى ففى بداية الأمر وجدت صعوبة فى إقناعه باحتراف الإنشاد الدينى، نظرًا لطبيعته كرجل صعيدى لديه تحفظات كبيرة على السماح للفتيات بالغناء أو الإنشاد فى مناسبات عامة. لكنه حين سمع صوتى سمح لى بالتوجه إلى قصر ثقافة أسوان للاشتراك بفرقته الموسيقية، كما أخبرنى بأننى سأكمل طريقى فى الإنشاد لثقته فى موهبتى وقدراتى، ما كان يقلقه فقط هو أن «البروفات» فى قصر الثقافة تكون فى المساء، لكنه وافق على ذهابى فيما بعد لأننى كما قال لى «أستحق».

■ هل هناك احتفالات دينية محددة تفضلين المشاركة فى إحيائها؟

- نعم هناك حفل المولد النبوى الشريف الذى يحظى باهتمام كبير فى عموم مصر وخاصة أسوان، التى يقصدها فى هذه المناسبة الكثير من مشاهير الإنشاد الدينى لإحياء الاحتفالات بمولد النبى الكريم، مثل الشيخ ياسين التهامى والشيخ أمين الدشناوى وغيرهما.

■ لا يحظى الصعيد أو مواهبه بالاهتمام الإعلامى الكبير فهل سبق أن دعيت إلى لقاء تليفزيونى؟

- نعم كانت مرة واحدة فقط دعيت فيها إلى المشاركة فى برنامج على القناة الثامنة خصص حلقة عن المداحات، وبالفعل شاركت فيه مع زميلات أخريات، وأذيعت الحلقة فيما بعد وكان لها وقع صدى جيد جدًا. بشكل عام يوجد تجاهل إعلامى كبير لنا، وكما قلت لم يستضفنا التليفزيون إلا مرة واحدة، وأنا أناشد الرئيس السيسى ومحافظ أسوان دعمنا وتسليط الضوء الإعلامى علينا، وأتمنى أن أحظى بشرف لقاء الرئيس.

■ ما الأماكن التى سمحت لك بإحياء الحفلات الدينية؟

- شاركت فى العديد من الحفلات التابعة لقصر الثقافة، وأيضًا دعيت لإحياء عدد من الحفلات الدينية كانت تنظمها بعض المدارس. وقصور الثقافة لها مكانة خاصة فى قلبى خاصة جمهورها المتميز، والحقيقة أننى أشعر بشغف وفخر حين أنشد أمام هذا الجمهور المثقف الواعى، الذى ينصت لى ولزميلاتى باهتمام شديد.

■ هل هناك أى طقوس تحرصين على تأديتها قبل الصعود على خشبة المسرح؟

- نعم أنا أحرص على الجلوس مع الكثير من أصدقائى ممن لديهم خبرة كبيرة فى الإنشاد والموسيقى، وأغنى بينهم لمساعدتى على تلافى «الهنات» التى قد أقع فيها ويجب أن أبتعد عنها.

■ لكل منشد قصائده المفضلة فما قصائدك؟

- أحب أن أغنى بعض القصائد وأكررها فى الحفلات مثل أنشودة طاهر القلب، وإنى ذاكر لله. وكنت فى صغرى أردد وراء المنشد مثلما يردد وبنفس التنغيمات فى المقامات لكى أحصل على قدرات صوتية مثله، أما قصائدى التى أغنيها الآن فهى: الله الله على نور رسول الله، ويا طيبة، وأنشودة يا إخوة الإسلام سيروا إلى الإمام.

■ أنت الآن تدرسين.. كيف ترين مستقبلك مع الإنشاد الدينى؟

- أنا حاليًا أدرس فى كلية البنات قسم شريعة إسلامية، وأعتقد أننى أجيد الموازنة بين الدراسة والإنشاد. والهدف الأول الآن هو إتمام دراستى، ثم مواصلة رحلتى فى الإنشاد بعد ذلك.



شهد عاطف ١١ عامًا: «رقت عيناى شوقًا» قصيدتى المفضلة

أبهرت شهد عاطف عباس الكل بموهبتها وقدرتها على الغناء وأداء مختلف المقامات الموسيقية بإمكانيات صوتية أكبر من سنها التى لم تتخطَ 11 عامًا، لذا حين سمعها حجاج الحلوانى، مدرب الموسيقى بقصر ثقافة الأقصر، وهى تغنى تبناها وبدأ تدريبها، فزادت موهبتها لمعانًا. تثق ابنة محافظة الأقصر، التى عوضها الله عن حرمانها من بصرها بموهبتها الكبيرة، فى قدرتها على أن تكون واحدة من أهم نجمات المديح، وتسترجع بدايتها مع هذا الفن قائلة: «كان الأستاذ حجاج الحلوانى يغنى فى فرح أحد أقربائى، وأنا أحب الغناء كثيرًا وأهلى يعرفون ذلك، فقالوا له نريدك أن تسمع شهد وهى تغنى، وبالفعل صعدت إلى المسرح وغنيت، فأعجب بصوتى وطلب منى الذهاب إلى قصر ثقافة الأقصر، وهناك بدأ يدربنى».

ولم يكن أحد فى عائلة «شهد» يغنى أو ينشد، لكن وفق ما تقول: «اعتدت منذ وعيت على سماع وتقليد أصوات المنشدين الكبار، فسمعتنى والدتى وأعجبت بصوتى وشجعتنى كثيرًا بل ودربتنى على الغناء بطريقة سليمة».

وتفضل الطفلة الأقصرية قصائد «رقت عيناى شوقًا» و«الله الله» و«قمر سيدنا النبى»، ودائمًا ما تنشدها فى الحفلات التى تشارك فيها.

تقول: «الأستاذ حجاج يأخذنى فى كل الحفلات، وأنشدت فى ليالٍ رمضانية، وبعض حفلات وزارة التربية والتعليم، وأخرى تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تنظمها فى المنشأة والكرنك».

وعن أمنيتها المستقبلية تقول: «أحب أن أرى الرئيس السيسى وأسلم عليه، لأنى أحبه جدًا، وأمنيتى الثانية أن أكبر وأصبح منشدة كبيرة جدًا وألفّ البلاد وأغنى فى كل مكان، داخل مصر وخارجها».

وتقول السيدة صدفة كرم عطيتو، والدة شهد، عن ابنتها: «كنت أعلم أنها موهوبة جدًا، وحين أسمع غناءها فى البيت أنبهر بصوتها، واكتشفت من خلال مراقبتها امتلاكها صوتًا قادرًا على أداء طبقات فى غاية الصعوبة». وتتذكر الأم أنها نصحت ابنتها بالتوجه إلى جمعية «رسالة» الخيرية للمشاركة فى حفلات للأيتام، وبعد ذلك تبناها حجاج الحلوانى، وكثرت مشاركاتها الغنائية التى تقدمها فى حفلات تابعة لقصور الثقافة، موضحة: «الأستاذ حجاج هو من جاء وشجعنى أن أرعى موهبتها فوافقت فورًا، لأن حلمًا من أحلامها أن تنشد فى كل مكان».



سارة خالد صالح ١٩ عامًا: أحب طوبار والنقشبندى والفشنى.. واستفدت من القرآن فى نطق الحروف بالشكل الصحيح

ذكرت المنشدة سارة خالد صالح، ابنة محافظة أسوان، صاحبة الـ19 عامًا، التى تدرس حاليًا فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسوان، أنها استفادت كثيرًا من القرآن الكريم فى تنمية موهبتها، مشيرة إلى أنها «موهوبة بالوراثة». وأضافت «سارة» أنه ليس هناك اهتمام إعلامى بالمنشدات، لذا لا يعرف الناس بوجودهن.

■ بداية.. كيف بدأت رحلتك مع الإنشاد؟

- صديقتى ريهام أبوالحسن أول من نبهنى لموهبتى، وكنا حينها فى الصف الأول الإعدادى، وسجلت اسمى فى مسابقات الإنشاد الدينى فى المدرسة دون علمى. من هنا بدأت المشاركة فى مسابقات الإنشاد المدرسية التابعة للأزهر الشريف، وحصلت على المركز الأول فى مسابقتى إنشاد «فردى وجماعى» على مستوى محافظة أسوان، ثم بدأت أتردد على قصر الثقافة، لأتعلم المقامات الموسيقية، ولحسن الحظ، فإن القصر قريب من بيتى بمنطقة السيل الريفى.

■ ما العوامل التى ساعدت فى تنمية موهبتك؟

- القرآن الكريم هو أهم ما ساعد فى تنمية موهبتى، فقد كنت أذهب إلى الكُتّاب حينما كنت طفلة، وكان شيخى يدعى عبدالرازق أحمد، ثم التحقت بكُتّاب الشيخ حامد، وحصلت بعد ذلك على دورة تدريبية فى قراءة القرآن وانتهيت من حفظه كاملًا، ما ساعدنى فى نطق الحروف بالشكل الصحيح، كما استفدت كثيرًا من تعلم أحكام المد والتلاوة.

■ كيف استفدت من أنشطة قصر الثقافة؟

- أخى «محمد» هو من أرسلنى إلى المتخصصين فى قسم الموسيقى بقصر ثقافة أسوان، وانضممت لفرقة «فوزى فوزى» أنا وأخى الذى منّ عليه الله بصوت جميل أيضًا.

ولا أنسى فضل مدير رعاية الشباب فى المنطقة الأزهرية، حسين بدوى، الذى تبنى موهبتى وكان يدربنى على الغناء وحفظ القصائد.

■ هل موهبة الإنشاد وراثة فى عائلتك؟

- نعم، فأبى مشهور فى منطقتنا السكنية بصوته الجميل فى قراءة القرآن، ويصلى بالناس إمامًا فى مسجد أحمد بن إدريس.

■ ما المحافظات التى أنشدتِ بها؟

- شاركت فى حفلات كثيرة بقصور الثقافة، وشاركت فى حفلات أقيمت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، كما أنشدت فى حفلات خاصة بأسوان، والحفل الأقرب إلى قلبى أقيم فى مقام الشيخ أبى الحسن الشاذلى بحميثرة، وكان رائعًا جدًا، فقد شعرت بروحانيات عندما رأيت المريدين الذين كانوا يحيطون بنا من كل جانب.

■ ما القصائد التى تحبين إنشادها؟

- قصائد «يا خير من جاء الوجود تحية»، و«الله على نور رسول الله»، و«يا قلب أنت بحب المصطفى وله».

■ ما العقبات التى تواجه المنشدات فى الصعيد؟

- ليس هناك اهتمام إعلامى بالمنشدات، لذا لا يعرف الناس بوجودنا، ولو كنا فى القاهرة لكان لنا شأن آخر، فالإعلام لا يسلط الضوء على موهوبات الصعيد فى الإنشاد، وعلى الرغم من أننى ظهرت أكثر من مرة فى القناة الثامنة، فإن الأجواء كانت محلية جدًا ولا تتجاوز مدينة أسوان.

لذا أناشد محافظ أسوان أن يوجه المسئولين بالاهتمام بمنشدات الصعيد، لأنهن رائدات قادرات على تغيير خريطة الإنشاد فى مصر كلها.

■ مَن المنشد المفضل لديكِ؟

- أحب الشيخ نصرالدين طوبار والشيخ طه الفشنى والشيخ سيد النقشبندى، والشيخ السعودى منصور السالمى والكويتى مشارى راشد.

■ إلى أى مرحلة وصلت تدريباتك لتعلم المقامات؟

- للأسف لم أكمل تعلم المقامات، لأن مدربى كان يريد أن أتوجه للغناء بشكل عام وليس الإنشاد فقط، ولكنى رفضت لأن أبى رفض هذا الأمر تمامًا، إذ إنه اشترط علىّ أن يقتصر ما أقدمه من فن على الإنشاد فقط.

■ ماذا عن خطواتك المستقبلية فى الإنشاد؟

- أنا أحب الإنشاد الدينى جدًا ولن أتركه مهما حدث، وسأواصل التعلم والتدريب حتى تصل موهبتى إلى كل الناس، ولا أرى الطريق صعبًا، فأنا أمتلك خامة صوت جيدة وألتزم بالتدريبات، وأثق فى أن من حولى يحبوننى، وأن المستقبل سيكون مليئًا بالخير.