دراسة تكشف فروق الذاكرة بين الرجل والمرأة

اقترحت نتائج بحث جديد وجود اختلاف في طريقة تذكّر المرأة للمحادثات والوجوه مقارنة بالرجل يجعلها أفضل منه قليلًا في أداء هذه المهمّة. وتوجد عدة أنواع من آليات التذكّر داخل الدماغ تساعد الإنسان على التعامل مع تفاصيل الحياة وتاريخه الشخصي والعام، ولا يستطيع كل إنسان تذكّر كل ما يخصه في كل المراحل بالدقة نفسها.



وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "سيكولوجيكال بوليتين"، تؤثر عدة عوامل على كفاءة وفعالية الذاكرة، ولاختلاف الجنس دور مؤثّر أيضًا. فالمرأة تستطيع تذكّر أشياء بطريقة أفضل من الرجل الذي يستطيع بدوره تذكّر أشياء معينة أفضل منها.



وأظهرت النتائج تفوّق النساء قليلًا في مجال تذكّر الكلمات والمحادثات (وخاصة الأفلام) والوجوه. بينما يتذكّر الرجال بدرجة أفضل قليلًا المعلومات المجرّدة، والاتجاهات.



وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا للأبحاث في السويد، وقام فريق البحث بتحليل مئات الأدلة التي وردت في دراسات سابقة عن طب الأعصاب والذاكرة.