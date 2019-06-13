الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف مع استمرار مخاوف التجارة

ساعدت مكاسب لشركات المعادن والتعدين الأسهم الأوروبية على الارتفاع قليلا اليوم الخميس بعد أن بددت مخاوف آثارها هجوم على سفن تجارية في خليج عمان واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الحماس الأولي بين المستثمرين.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.16% بعد أن كان صعد في وقت سابق حوالي 0.5 بالمئة بدعم من قفزة لأسهم شركات الاتصالات وشركات النفط.



وقاد مؤشر الموارد الأساسية للشركات المرتبطة بالسلع الأولية صعود السوق ليغلق مرتفعا 1.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس ومعادن أخرى.



وفي البورصات الرئيسية في أنحاء أوروبا، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية في بورصة ميلانو مرتفعا 0.8% في حين صعد المؤشر داكس الألماني 0.4%. وأغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني بلا تغير يذكر.