إيبارشية السويس تواصل فعاليات قداسات الثانوية العامة

تواصل إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، فعاليات القداسات الخاصة لطلاب الثانوية العامة، التى تبدأ فى الصباح الباكر فى تمام الساعة الـ8 صباحًا، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس.



وتستمر القداسات بالإيبارشية على مدار أسبوع كامل، لطلاب الثانوية العامة.



يذكر أن إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، تطلق عددًا من القداسات خصيصًا لامتحانات الثانوية العامة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس.



وتقوم الإيبارشية خلال فترة الامتحانات بجانب فعاليات القداسات، بعمل وجبات للفطار لطلاب الثانوية العامة يتم توزيعها عقب القداسات مباشرة.



ويترأس القداسات خلال تلك الفترة عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، بينهم القس أرسانيوس والقس دانيال والقس سيرافيم والقس موسى، ضمن رعاة كنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس.



ويشارك بالحضور عدد غفير من طلاب الثانوية العامة على مستوى الإيبارشية.