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عالم
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:27 م

ترامب يواجه ضغوطا جراء تصريحه بامكانية الاستعانة بقوى أجنبية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
dostor.org/2667156

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن نفسه ضد الانتقادات الموجهة إليه بعد قوله إنه قد يحصل على مساعدة لصالح حملته الانتخابية من قوى أجنبية ضد منافسيه السياسيين.

وقال ترامب في مقابلة أمس الأربعاء إنه قد يستمع إلى مصدر أجنبي لديه معلومات استخباراتية تضر منافسيه، حتى لو كانت المعلومات قادمة من منافسين مثل الصين وروسيا. وقال إنه "ربما" يدرس إبلاغ الشرطة بالاتصال.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر دفاعا عن تصريحاته "أقابل (حكومات أجنبية) كل يوم وأتحدث إليها، التقيت للتو بملكة إنجلترا (المملكة المتحدة)، وأمير ويلز، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورئيس وزراء أيرلندا، ورئيس فرنسا ورئيس بولندا. تحدثنا عن (كل شيء)!".

وتساءل: "هل يجب عليّ على الفور الاتصال بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) حول هذه المكالمات والاجتماعات؟ ياللسخف!".

ومع ذلك، سارع السناتور لينسي جراهام، حليف ترامب، إلى إدانة الرئيس بسبب ارتكابه "خطأ" وقال إنه من الخطأ تشجيع تبادل المعلومات الأجنبية عن المنافسين المحليين.

كان الديمقراطيون أشد قسوة، حيث زاد بعض أعضاء الجناح اليساري للحزب من دعواتهم لاتهام ترامب بالتقصير.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن تصريحات ترامب تعطي روسيا "الضوءً الأخضر" للتدخل مجددًا في الانتخابات التي ستنعقد في العام المقبل.

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