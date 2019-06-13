نجم بروسيا دورتموند يتحدى بايرن ميونيخ

أعلن البلجيكي أكسيل فيتسل، نجم بروسيا دورتموند الألماني، التحدي للغريم التقليدي بايرن ميونيخ، بعدما أكد أن الفريق قادر على االفوز ببطولتي الدوري والكأس في الموسم المقبل.



وحل الفريق الأصفر وصيفا للدوري الألماني في الموسم الماضي لصالح بايرن ميونيخ، بعدما ظل متربعا على صدارة الترتيب معظم فترات المسابقة.



وقال فيتسل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نريد أن نكون أفضل من الموسم الماضي خلال الموسم المقبل، يمكننا أن نفوز بالدوري والكأس، كل شيء ممكن".



وأضاف لاعب الوسط البلجيكي: "بعد التعاقد مع جوليان براندت وثورجان هازارد ونيكو شولز أصبحنا أقوى إلى حد ما، كما أصبحنا أكثر خبرة كفريق".



يُذكر أن فيتسل انتقل إلى بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الدوري الصيني، ونجح في تقديم موسم جيد.