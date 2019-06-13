المدير الرياضي ليوفنتوس في إنجلترا لضم بوجبا

سافر فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى إنجلترا لإجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضم الفرنسي بول بوجبا، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس.



وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، سيكون جزءا من الصفقة.



وكان كانسيلو هدفا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، غير أن مفاوضات بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين مع يوفنتوس بشأن ضم اللاعب توقفت بعدما طالب النادي الإيطالي الحصول على 44 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته.