سامبدوريا يضم موهبة بوكا جونيورز على سبيل الإعارة

اقترب جوزالو ماروني لاعب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني من الانضمام لصفوف سامبدوريا الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون يورو، مع إمكانية شرائه بصورة نهائية، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس.



وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية أن ماروني 20/ عاما/ توصل لاتفاق بالفعل مع إدارة سامبدوريا، مشيرة إلى أنه في طريقه إلى إيطاليا لإتمام الصفقة، بعد مناقشة البنود الشخصية في عقده واجتيازه الفحوصات الطبية.



ويعتبر ماروني، الذي يلعب في وسط الملعب، من المواهب الواعدة في كرة القدم الأرجنتينية في الوقت الحالي.



يذكر أن سامبدوريا حصل على المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.