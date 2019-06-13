القبض على 7 جزائريين لتورطهم في الإتجار بالبشر بإسبانيا

أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم، عن توقيفه سبعة جزائريين شكلوا خلية تهرب المهاجرين غير النظاميين من الجزائر نحو إسبانيا على متن قوارب.



وجاء في بيان للحرس المدني: "تم إلقاء القبض على 7 أشخاص، جميعهم مواطنون جزائريون، نقلوا أشخاصا من القارة الإفريقية بواسطة قوارب مزودة بمحركات إلى ألميريا (مقاطعة الأندلس ذات الحكم الذاتي)".



وأضاف البيان أن المهاجرين غير النظاميين يقيمون بعد وصولوهم في الأراضي الإسبانية، أو ينقلون إلى دول أوروبية أخرى في وقت لاحق.



وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقوفين استخدموا قوارب بمحركات قوية لتهريب المخدرات إلى جانب اتجارهم بالبشر.



وتتراوح أعمار الموقوفين بين 21 و39 سنة، ويتولى أربعة منهم نقل المهاجرين ليلا من مدينة وهران وضواحيها، فيما يتكفل الثلاثة الباقون باستقبال القادمين في إسبانيا وتحويلهم إلى بلدان أوروبية أخرى أحيانا.



وأكد الحرس المدني أنه "أنقذ 79 شخصا كانوا مكدسين على متن قوارب وسط ظروف كارثية، إلى غاية سواحل ألميريا".



كما أكدت قوات الحرس المدني، استخدامها لكاميرات حرارية، وتقنيات مراقبة متطورة مكنتها من كشف القوارب التي تقترب من المياه الإقليمية الإسبانية.



ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال 5 أشهر من عام 2019 الحالي بلغ أكثر من 21 ألفا و300 شخص، كما لقي 519 شخصا مصرعهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.