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عالم
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:01 م

حبس رئيس الوزراء الجزائرى السابق على مزاعم فساد

حبس رئيس الوزراء
dostor.org/2667108

ذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال الحبس المؤقت اليوم الخميس؛ بسبب مزاعم فساد في استمرار لحملة للتحقق من مزاعم فساد بحق مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وسلال واحد من أقرب المقربين لبوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.

وشغل سلال منصب رئيس الوزراء وكان مديرا لحملات بوتفليقةالانتخابية عدة مرات وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي، ولم يتسن الاتصال بمحاميه للحصول على تعليق.

كما قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير التجارة السابقعمارة بن يونس مثل أمام المحكمة العليا اليوم الخميس في مزاعم فساد دون ذكر تفاصيل. وخدم بن يونس مع سلال في الفترة من أبريل نيسان٢٠١٤ وحتى يوليو تموز 2015.

كما يشغل بن يونس منصبا قياديا في حزب الحركة الشعبية الجزائرية الموالي للحكومة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن الشرطة الجزائرية اعتقلت مراد عولمي رئيس شركة سوفاك الخاصة، الشريك المحلي لفولكسفاجن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد. ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل وأحجمت فولكسفاجن عن التعليق.

ووقعت سوفاك وفولكسفاجن صفقة قيمتها 170 مليون دولار في 2016 لتأسيس شركة مشتركة تملك سوفاك حصة الأغلبية فيها لتجميع السيارات.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت أمس الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء سابق آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".

وذكر التلفزيون الجزائري اليوم الخميس، أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبدالغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد أمس الأربعاء باحتجاز زعلان.

وكان بوتفليقة تنحى في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من الجيش، صاحب الدور الرئيسي في صنع القرار في الوقت الحالي. وحث قائده الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على الإسراع بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الفساد.

ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر، سعيد، ورئيسين سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة "بالمساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك رهن المحاكمة.

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة التي حكمت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين؛ لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.

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