كاستيو يواصل الغياب عن تدريبات تشيلي

أجرى المنتخب التشيلي، اليوم الخميس، مرانا، استعدادا لمباراته الأولى في بطولة كوبا أمريكا أمام اليابان، في غياب مهاجمه نيكولاس كاستيو، الذي يعاني من مشاكل عضلية.



ويعاني كاستيو من مشكلة عضلية في الساق اليمنى، وتدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية بفندق المعسكر في مدينة ايتو، الواقعة على بعد 100 كيلو متر من ساو باولو.



وأجرى بقية اللاعبين المران تحت إمرة المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، وبينهم جيان بيسيجور الذي كان يعاني من آلام بدنية.



وتدرب أليكسيس سانشيز الذي وصل لكوبا أمريكا في خضم مرحلة تعافي من جرح في الكاحل بشكل طبيعي منذ وصول "لا روخا" إلى البرازيل، ومن الممكن أن يشارك في التشكيل الأساسي أمام المنتخب الياباني.