القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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الخميس 13/يونيو/2019 - 07:00 م

المنتدي الأفريقي يؤكد ضرورة إعداد آلية إليكترونية

المنتدي الأفريقي
أ ش أ
dostor.org/2667105

أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في ختام أعماله بشرم الشيخ، على ضرورة إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صورة.

وشددوا على أهمية إنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الأفريقية بشأن استرداد عوامل الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد.

كما أوضح المشاركون ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها للتماشي مع خصوصية الدول التي ستتطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية في تحقيق مستوى عال من الشفافية على أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.
وأكدوا على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم، وأهمية التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية في الدول الإفريقية لتدريب وتاهيل الكوادر الإفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وشدد المشاركون على ضرورة دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصد عن المنتديات الدورية.

كما أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في ختام أعماله بشرم الشيخ، ضرورة تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ اجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.

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