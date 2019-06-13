عبدالرحمن مزيان يكشف عن مفاجأة كبيرة بعد انتقاله للعين الإماراتي

أعرب الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان، عن بالغ سعادته بالانضمام إلى أحد أفضل الأندية بالوطن العربي والقارة الآسيوية، هو العين الإماراتي مؤكداً: أدرك جيداً قيمة ومكانة العين النادي العريق، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة، وأعرف ما المطلوب مني في الدفاع عن شعاره خلال الاستحقاقات المقررة على الفريق محلياً وخارجياً لتحقيق الطموحات المرجوة.



وأكمل: لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني اعتبر نفسي أحد مشجعي العين من بلدي الجزائر، وقد تابعت مباريات كأس العالم للأندية الإمارات 2018 على أعصابي، وتمنيت أن يحقق الزعيم اللقب كونه كان جديراً بمعانقة المجد العالمي، وكنت أحلم باللعب لهذا النادي الكبير وأحمد الله العلي القدير الذي وفقني في إكمال إجراءات انضمامي لقائمة الزعيم، وأتمنى أن أوفق مع زملائي اللاعبين في استعادة البطولة الآسيوية لدار الزين مجدداً.



ورداً على سؤال حول العروض التي حصل عليها أثناء مفاوضاته مع العين، قال: المؤكد أنني حصلت على عدة عروض خلال فترة المفاوضات مع العين، من أندية أوروبية وعربية بيد أنني فضلت عرض الزعيم لأسباب منطقية تتمثل في تحقيق طموحاتي الشخصية، خصوصاً أنني كما ذكرت لكم بأن العين يعتبر أكبر الأندية على مستوى المنطقة حالياً وأحد أبرز أندية قارة آسيا.



وتعليقاً على سؤال حول الحلم الذي يراود لاعبي كرة القدم بالمنطقة والمتمثل في اللعب لأوروبا، قال: "شخصياً اخترت العين على قناعة تامة لأن اللعب في العين لا يختلف عن اللعب للأندية الأوروبية، قياساً باحترافية تعامله وإمكانياته الكبيرة واسمه وسمعته، والمؤكد أن التألق في العين سيمكنك من اللعب في أعرق الأندية الأوروبية".