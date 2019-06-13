مصر تدين أي أعمال تستهدف أمن الملاحة في الخليج

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.



وأكد متحدث وزارة الخارجية أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث.



وفي هذا الصدد، شدّد على إدانة مصر لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.



وكان هجومًا قد استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح اليوم الخميس، فيما تواترت الإدانات الإقليمية والدولية بشأن الحادث.